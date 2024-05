Budowa dróg. GDDKiA łączy Lubelszczyznę z centrum kraju

ZOBACZ TAKŻE: Autostrada A2. Podwyżka opłat za przejazd - zobacz nowe stawki

Obecnie można już korzystać z blisko 94 km S12 w woj. lubelskim, od Puław do Piask. W realizacji pozostaje 70 z 75 km dalszego odcinka do granicy z Ukrainą. Na etapie prac przygotowawczych jest początkowy fragment trasy, ok. 61 km od autostrady A1 do granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego, a także kolejne ok. 67 km od Radomia do Puław.(PAP)