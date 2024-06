Autostrada A1. Do czwartku duże problemy kierowców pod Łodzią

To informacja ważna dla kierowców jadących z Gdańska i z Warszawy w kierunku Katowic autostradą A1 w rejonie Łodzi. Do czwartku napotykać będą na poważne utrudnienia na wschodniej obwodnicy Łodzi (A1) 4 km za węzłem Stryków.

"Na jezdni w kierunku Katowic na odcinku około 30 metrów zostanie wyłączony prawy pas ruchu, a jazda jest możliwa w tym miejscu tylko lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godz." - powiedział PAP Maciej Zalewski.

Według komunikatu GDDKiA utrudnienie w tym miejscu potrwa 54 godziny. Prace rozpoczęły się dziś około godz. 10 i potrwają do czwartku do godzin popołudniowych, co jest wymuszone przez technologię układania betonu.