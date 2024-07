Zmiany w opłatach drogowych w Niemczech. Dotkną też polskich kierowców? OPRAC.: Mariusz Michalak

Zmiany, które zostały właśnie wprowadzone, planowane były od dłuższego czasu i są wynikiem przepisów unijnych o eurowinietach, wprowadzonych w marcu 2022 roku. Materiały prasowe

Wakacje trwają w najlepsze, a ciepłe dni skłaniają do planowania urlopów i wyjazdów rodzinnych. Polacy chętnie podróżują autami osobowymi i kamperami. Jednym z wybieranych kierunków jest Zachód, dlatego warto wiedzieć dla kogo mają znaczenie najnowsze zmiany w opłatach drogowych w Niemczech, wprowadzone w życie od 1 lipca. Co oznaczają one dla polskich kierowców i czy uderzą Polaków po kieszeni?