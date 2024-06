Zmiany uderzą w dealerów samochodowych. Co ze sprzedażą aut?

Bezproblemowe i płynne doświadczenie klienta zostało wskazane jako drugi najważniejszy czynnik przy nabywaniu samochodu w ciągu najbliższych pięciu lat, zaraz po osiągach samochodu.

Dynamiczne zmiany rynkowe i związane z nimi oczekiwania klientów w kanale online to wyzwania ponad siły pojedynczego dealera. Klienci – firmy i konsumenci - oczekują prostych i szybkich procesów, bez zbędnych formalności. Wybór samochodu, finansowanie, jego ubezpieczenie mają być łatwe oraz dostępne online. Dziś w Polsce większość samochodów jest wciąż nabywana i finansowana bezpośrednio w salonie, ale rynek przesuwa się w stronę digital. Kluczem do odniesienia sukcesu w nowej rzeczywistości rynkowej będzie zaoferowanie klientom prostych i zintegrowanych rozwiązań online, łączących wszystkie aspekty procesu nabycia i finansowania samochodu. Dealerzy, którzy samodzielnie lub z odpowiednim partnerem zaoferują takie kompleksowe rozwiązania zyskają przewagę konkurencyjną. My jesteśmy takim partnerem dla dealerów. Oferujemy zawansowane technolgicznie rozwiązania dotarcia z ofertą do klienta a ponadto proste i zintegrowane z wyborem samochodu finansowanie – mówi Jacek Pasławski, członek zarządu VEHIS.