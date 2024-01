Volkswagen Tiguan III. Można już zamawiać - ile kosztuje?

U dilerów Volkswagena można już zamawiać najnowszą, trzecią generację modelu Tiguan. Auto jest standardowo wyposażone w skrzynię biegów DSG,.

Podobnie jak w przypadku Passata, także w Tiguanie konstruktorzy skorzystali z najnowszej platformy MQB evo. Dzięki temu do trzeciej generacji popularnego SUV-a marki z Wolfsburga trafią takie rozwiązania jak adaptacyjne zawieszenie DCC Pro czy napęd hybrydowy typu plug-in, który pozwoli pokonać ok. 100 km wyłącznie na silniku elektrycznym. Odmiany eHybrid, o mocy systemowej 204 i 272 KM pojawią się w sprzedaży nieco później, początkowo Tiguan będzie dostępny z trzema silnikami do wyboru – 1.5 eTSI o mocy 130 i 150 KM oraz 2.0 TDI 150 KM. Wszystkie silniki będą połączone z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią DSG. Gamę uzupełnią jednostki 2.0 TSI o mocy 204 i 265 KM, a także 2.0 TDI o mocy 193 KM – wszystkie one będą standardowo wyposażone w napęd na cztery koła 4MOTION.

Do wyboru będą cztery odmiany wyposażenia: bazowa Tiguan, Life i dwie równorzędne, znajdujące się na szczycie gamy – Elegance i R-Line. Ta ostatnia pojawi się w sprzedaży nieco później. Przy okazji premiery Volkswagen zaoferuje swoim klientom specjalną wersję Special Edition, która charakteryzuje się bogatym wyposażeniem. W standardzie jej nabywca otrzyma pakiet wyposażenia dodatkowego warty ponad 22 000 zł, a różnica w cenie w porównaniu do odmiany Life wynosi jedynie 800 zł. Tiguan Premiere Edition będzie mieć w standardzie aluminiowe felgi, lakier metalizowany, pakiet stylistyczny, w którego skład wchodzą srebrne relingi dachowe, przyciemniane szyby tylna i boczne (te ostatnie są także dźwiękoszczelne), reflektory LED Plus z dynamicznym doświetlaniem zakrętów, tylne lampy LED z efektem 3D, a także oświetlenie ambientowe w 10 kolorach.

Tiguan będzie standardowo wyposażony w wiele systemów asystujących. Oprócz Side Assist (ostrzegającego o pojazdach w martwym polu lusterek), Front Assist (autonomiczne hamowanie awaryjne), Lane Assist (system utrzymywania pasa ruchu) i Rear View (system kamer cofania), standardem jest m.in. dynamiczne wyświetlanie znaków drogowych. Dostępna będzie również szeroka gama opcjonalnych systemów. Obejmują one między innymi następujące technologie: Park Assist Pro czy Trailer Assist (do wspomagania manewrowania z przyczepą). Wnętrze Tiguana powstało według zupełnie nowej koncepcji, a kokpit jest intuicyjny w obsłudze i wygląda niezwykle elegancko. Kierowca ma do dyspozycji nowy wyświetlacz Digital Cockpit, a ekran systemu infotainment może mieć przekątną nawet 15 cali. Wyróżnia go całkowicie nowa struktura menu i grafika, w wyposażeniu mogą się także znaleźć nowy wyświetlacz head-up oraz wielofunkcyjny przełącznik wrażeń z jazdy ze zintegrowanym wyświetlaczem OLED. Ten obrotowy element sterujący z własnym mini ekranem może być używany do sterowania profilem jazdy, głośnością radia, a także kolorami oświetlenia ambientowego. Z kolei licznymi funkcjami pojazdu i systemu infotainment można łatwo sterować przy pomocy komend głosowych dzięki opcjonalnemu nowemu asystentowi głosowemu IDA.

Podobnie jak w modelach rodziny ID. i nowym Passacie, dźwignia zmiany przełożeń będzie zastąpiona intuicyjnym przełącznikiem po prawej stronie kolumny kierownicy. By jechać do przodu (tryb D) przełącznik trzeba obrócić do przodu, by cofać (tryb R) należy przekręcić go do tyłu. Hamulec postojowy jest aktywowany przez naciśnięcie przycisku z boku przełącznika. Wszystkie modele Tiguana mają dodatkowo łopatki za kierownicą. Ceny zaczynają się od 153 390 zł. Tyle kosztuje auto w wersji wyposażenia Life, z silnikiem 1.5 eTSI o mocy 130 KM. Z okazji premiery będzie można kupić także wyjątkową odmianę Special Edition, która wyróżnia się bogatym wyposażeniem, m.in. reflektorami LED Plus, tylnymi lampami LED z efektem 3D i oświetleniem ambientowym w 10 kolorach.

