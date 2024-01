Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI 207 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

Volkswagen Polo GTI to przedstawiciel wymierającego gatunku. Wielu producentów zaczyna zaniedbywać segmenty A i B, o sportowych odmianach nawet nie wspominając. Testowany model jest drogi i daleko mu do ideału, ale z drugiej strony wybór jest ograniczony. Większość wybiera większe auta nawet kosztem sportowych emocji lub płynie z nurtem mody i sięga po crossovera. Miejmy nadzieję, że na rynku w następnych kilku latach nie zabraknie przedstawiciela segmentu małych hothatchy.

Volkswagen Polo GTI, podobnie jak Golf GTI, do niedawna służył za wyznacznik i swego rodzaju benchmark dla innych producentów, którzy starali się stworzyć auta o podobnej charakterystyce. Rynek się zmienił i ani Golf, ani Polo w odmianach GTI nie pozostały bez silnej konkurencji. Sprawdziliśmy mniejszego przedstawiciela emocjonującej, choć nielicznej rodziny GTI.

Volkswagen Polo GTI. Stylistyka nadwozia/wnętrze

Volkswagen Polo GTI, choć jego specyficzny styl może nie przypaść do gustu każdemu, dla miłośników marki i subtelnej estetyki pozostaje ikoną. Charakteryzuje się eleganckim i wyważonym designem, typowym dla Volkswagena. W wersji GTI, przednia część auta wyróżnia się dwoma szerokimi pasami: górnym z reflektorami i wyeksponowanym logo producenta oraz dolnym z lampami przeciwmgielnymi o kształcie przypominającym kryształy. Dodatkowo, czerwona listwa, która znajduje się również w reflektorach i pod LED-owym paśmie świetlnym biegnącym przez całą szerokość pojazdu, podkreśla sportowy charakter modelu. Logo GTI w wielu miejscach przypomina, że ten kompaktowy samochód ma wiele do zaoferowania pod względem osiągów.

Pojemność bagażnika Polo GTI jest imponująca: 351 litrów z tylną kanapą w standardowej pozycji i aż 1125 litrów po jej złożeniu, co jest więcej niż wystarczające dla dużych bagaży. Układ siedzeń z tyłu jest optymalny dla dwóch osób – środkowe miejsce jest nieco wyżej, a wysoki tunel środkowy ogranicza przestrzeń na nogi, co sugeruje, że jest to przestrzeń przede wszystkim dla dwóch pasażerów.

Szósta generacja Polo jest produkowana między innymi w hiszpańskiej fabryce w Pamplona (Pampeluna). Auto bazuje na platformie MQB A0, która jest wykorzystywana w całym szeregu modeli Grupy VAG m.in. Taugo, T-Cross, Skoda Fabia, Seat Arona etc.

Volkswagen Polo GTI. Napęd i zużycie paliwa oraz wrażenia z jazdy

Pod maską Polo GTI kryje się silnik 2.0 TSI o mocy 207 KM i momencie obrotowym 320 Nm, co jest imponujące jak na segment B. Napęd przekazywany jest na przednie koła przez 7-biegową skrzynię DSG. Małe GTI przyspiesza zaskakująco szybko, osiągając pierwszą setkę w zaledwie 6,5 sekundy. W kiepskich warunkach pogodowych, na mokrej nawierzchni i na zimowych oponach, trakcja może być niepewna, ale na suchej drodze auto zachowuje się fantastycznie, z doskonałym przyspieszeniem i trzymaniem się zakrętów. Delikatne odjęcie gazu pozwala na lekkie wychylenie tylnej części, a ponowne przyspieszenie stabilizuje pojazd, zapewniając kontrolowaną, delikatną podsterowność. Polo GTI oferuje naprawdę przyjemne doznania z jazdy, a jego maksymalna prędkość wynosząca 240 km/h jest imponująca dla tak kompaktowego modelu. A jak ze spalaniem? spalanie w trasie 120-140 km/h: 6-8 l/100 km;

spalanie w trasie 70-100 km/h: 5,5-6 l/100 km;

spalanie w mieście 50 km/h: 8-9 l/100 km.

Chociaż Volkswagen Polo GTI nie dorównuje oszczędności paliwa hybrydowej Toyocie Yaris, to biorąc pod uwagę silnik 2.0 TSI o mocy przekraczającej 200 KM, szerokie opony zimowe i panujące niskie temperatury, osiągi te można uznać za więcej niż zadowalające.

Volkswagen Polo GTI. Ceny i wyposażenie

Hyundai i20 N Performance 1.6 T-GDI 204 KM (MT6) – 140 900 złotych;

Hyundai Kona N-Line 1.6 T-GDI 198 KM (AT7) – 154 900 złotych;

Ford Fiesta ST 1.5 EcoBoost 200 KM (MT6) – 120 900 złotych. Warto zaznaczyć, że np. Ford Fiesta ST już wkrótce opuści ofertę i trzeba się spieszyć, aby zamówić model spoza tzw. stocku. Możliwe jest także wybranie modelu z większym nadwoziem i słabszym silnikiem w podobnej cenie, ale dla osób poszukujących małego, ale mocnego auta, opcje są ograniczone. Dla tych, którzy cenią sobie sportowe osiągi, Polo GTI może być wartym rozważenia wyborem.

Podsumowanie

przyzwoicie wykonane, estetyczne wnętrze;

wygodne fotele w tradycyjną kratę;

bardzo dobre właściwości jezdne, osiągi i przyzwoity komfort;

praktyczne, wciąż analogowe i przestronne wnętrze… Wady: …z kilkoma irytującymi, nowoczesnymi rozwiązaniami (np. dotykowe panele);

wydech brzmi nieźle, ale jest rozczarowująco stłumiony;

szerokie opony, większe felgi w parze z kiepskim wyciszeniem;

wysoka cena.

Porównanie Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI 207 KM (AT7) do wybranych konkurentów: Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI 207 KM (AT7) Ford Fiesta ST 1.5 EcoBoost 200 KM (MT6) Hyundai i20 N Performance 1.6 T-GDI 204 KM (MT6) Cena (zł, brutto) od 137 690 od 120 900 od 140 900 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 hatchback/5 hatchback/5 Długość/szerokość (mm) 4074/1751 4068/1735 4075/1775 Wysokość (mm) 1438 1469 1440 Rozstaw osi (mm) 2549 2493 2580 Pojemność bagażnika (l) 351/1125 311/1093 352/1165 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1297 1205 1190 Napędzana oś przednia przednia przednia Rodzaj silnika benzynowy benzynowy benzynowy Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 7-stopniowa manualna, 6-stopniowa manualna, 6-stopniowa Osiągi Moc (KM) 207 200 204 Moment obrotowy (Nm) 320 300 275 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 6,5 6,5 6,2 Prędkość maksymalna (km/h) 240 230 230 Średnie zużycie paliwa (l/100km) 6,4 (WLTP) 6,7 (WLTP) 7,0 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 146 (WLTP) 151 (WLTP) 158 (WLTP)

