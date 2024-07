Volkswagen ID.3. Co oferują zaktualizowane wersje Pure, Pro, Pro S oraz GTX?

Volkswagen rozszerzył swoją gamę ID.3 i oferuje teraz cztery kolejne wersje tego modelu: dealerzy przyjmują już zamówienia na nową, odmianę ID.3 GTX o mocy 286 KM, ulepszone modele ID.3 Pro i Pro S, a także nową, podstawową wersję ID.3 Pure.

Volkswagen ID.3 GTX. Blisko 300 KM mocy

ID.3 GTX jest wyposażony w nowy silnik, który ma moc 286 KM i maksymalny moment obrotowy 545 Nm. Nowa flagowa odmiana Volkswagena ID.3 przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,9 sekundy (dokładnie takim samym wynikiem może pochwalić się nowy Golf GTI). Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 180 km/h. Źródłem energii jest nowy akumulator litowo-jonowy o pojemności netto 79 kWh, który może być ładowany na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym z mocą do 185 kW. Dzięki temu można uzupełnić energię od 10 do 80 procent w około 26 minut. Zasięg ID.3 GTX wynosi do 604 km wg WLTP. Volkswagen ID.3 GTX kosztuje w Polsce 229 790 zł. Inny jest m.in. przedni zderzak z zarezerwowanym dla GTX wlotem powietrza. Po obu stronach zderzaka znajdują się światła do jazdy dziennej, które razem tworzą literę X. Dopasowane do stylu GTX felgi mają polakierowane na czarno powierzchnie wewnętrzne i jasne, diamentowane fronty. Opcjonalnie 20-calowe obręcze kół Skagen GTX będą również dostępne w całości w kolorze czarnym. Liczne cechy unikatowe dla GTX można znaleźć także we wnętrzu. Standardem są sportowe fotele klasy premium, które dodatkowo podkreślają sportowy charakter auta dzięki czerwonym przeszyciom i perforowanemu napisowi GTX na oparciach. Czerwone przeszycia i chromowany napis GTX wyróżniają także sportową wielofunkcyjną kierownicę.

Volkswagen ID.3 Pro i Pro S z aktualizacją

ID.3 Pro i Pro S mają teraz również nową generację oprogramowania i systemu infotainment oraz ulepszoną koncepcję obsługi. Ponadto istnieje możliwość zwiększenia mocy z 203 do 231 KM, także w późniejszym terminie (moc na żądanie). Poprawia to przyspieszenie od 0 do 100 km/h do 6,6 sekundy. Nowy akumulator litowo-jonowy o pojemności netto 59 kWh zapewnia zasięg wg WLTP nawet do 557 km (434 km dla Pro). Maksymalna moc ładowania wzrosła ze 120 kW do 165 kW (Pro S do 175 kW). Pro S jest teraz również homologowany na 5 miejsc. Volkswagen ID.3 Pro kosztuje na polskim rynku 180 290 zł, a Pro S – 188 790 zł.

Volkswagen ID.3. Nowy model podstawowy

Nowy model ID.3 Pure uzupełnia rodzinę ID.3. Dzięki silnikowi o mocy 170 KM i akumulatorowi litowo-jonowemu o pojemności netto 52 kWh, ID.3 Pure jest idealnym samochodem elektrycznym dla początkujących. Nowy bazowy model zapewnia łączny zasięg wg WLTP do 388 km. Maksymalna moc ładowania sięga 145 kW. W wyposażeniu standardowym znalazły się m.in. systemy Front Assist i Lane Assist, adaptacyjny tempomat ACC, bezprzewodowy system App Connect, automatyczna klimatyzacja czy czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Nowy, bazowy Volkswagen ID.3 kosztuje 171 090 zł. Nowe wersje można już zamawiać u dealerów Volkswagena, ceny zaczynają się od 171 090 zł Volkswagen Innowacyjna aplikacja Wellness i nowy system audio we wszystkich modelach ID.3. Aplikacja Wellness to nowa funkcja opracowana z myślą o poprawie samopoczucia podczas jazdy lub przerw. W tym celu aplikacja wykorzystuje takie funkcje, jak oświetlenie tła, dźwięk i klimatyzacja. Kolejną atrakcją jest opcjonalny 480-watowy system dźwiękowy firmy Harman Kardon. System dźwiękowy z 12-kanałowym wzmacniaczem oferuje cztery wstępnie skonfigurowane ustawienia dźwięku: Pure (neutralny dźwięk studyjny), Relax (muzyka relaksująca), Speech (koncentracja na wypowiadanych słowach) i Vibrant (dynamiczny dźwięk na żywo). Dźwięk można również indywidualnie dostosować do własnych upodobań za pomocą korektora.

Aktualizacja dla całej linii produktów ID.3

Volkswagen rozpoczął przedsprzedaż nowych modeli w każdym z nich pojawi się nowy, większy wyświetlacz i nowa koncepcja obsługi dzięki nowej generacji systemu infotainment. Obsługa jest teraz bardziej intuicyjna dzięki wielofunkcyjnej kierownicy, podświetlanym sliderom dotykowym i nowemu asystentowi głosowemu IDA, który może być używany do sterowania wieloma funkcjami pojazdu. IDA potrafi również odpowiadać na pytania z różnych dziedzin, korzystając przy tym z internetowych baz danych, takich jak Wikipedia. Kolejną nowością już wkrótce będzie oparte na sztucznej inteligencji narzędzie ChatGPT.

ZOBACZ TAKŻE: Karawaning. Gdzie w Europie można biwakować „na dziko”? Podczas podróży innowacyjna funkcja ładowania i zarządzania temperaturą we wszystkich nowych modelach ID.3 zapewnia wstępne przygotowanie akumulatora przed następnym przystankiem na ładowanie. Akumulator jest podgrzewany do optymalnej temperatury, dzięki czemu może być ładowany z maksymalną mocą. Wszystkie modele ID.3 mają na pokładzie szeroką gamę standardowych systemów wspomagających. Należą do nich: tempomat (z możliwością rozszerzenia do adaptacyjnego tempomatu ACC poprzez aktualizację), autonomiczne hamowanie awaryjne (Front Assist) z monitorowaniem pieszych i rowerzystów, system utrzymywania pasa ruchu Lane Assist, funkcja hamowania przed nadjeżdżającym pojazdem podczas skręcania oraz dynamiczny wyświetlacz znaków drogowych. W standardzie znajduje się również funkcja ostrzegania o niebezpieczeństwie w ruchu drogowym Car2X. Na liście opcji w nowym Volkswagenie ID.3 znajdzie się m.in. system Connected Travel Assist z wykorzystaniem danych online. Umożliwia on wspomaganie prowadzenia w całym zakresie prędkości, a także wspomagane zmiany pasa ruchu na autostradach. Ponadto możliwe jest prowadzenie po pasie ruchu bez wykrytych oznaczeń pasa ruchu, jeśli dostępne są dane online. Opcjonalny jest także system Park Assist Plus z funkcją pamięci – pozwala on na automatyczne wykonywanie zapisanego manewru parkowania. Również opcjonalny Park Assist Pro obejmuje funkcję zdalnego parkowania za pomocą aplikacji na smartfona. Nowością jest system ostrzegania o wysiadaniu: może on ostrzec kierowcę przed otwarciem jednych z drzwi, jeśli z tyłu zbliża się inny użytkownik drogi.

Wideo Rusza Strefa Czystego Transportu w Warszawie