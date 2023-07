Używany Hyundai Kona I (2017-2023). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Hyundai Kona I z jednej strony może być bardzo wygodnym, niemal rodzinnym crossoverem miejskim do codziennej jazdy i podroży, z drugiej zaś emocjonującym autem do sportowej jazdy, również na torze. Mnogość wersji i możliwości konfiguracji sprawia, że praktycznie każdy znajdzie coś ciekawego w rozsądnych pieniądzach.

Hyundai Kona to bez wątpienia jeden z najbardziej intrygujących crossoverów dostępnych na rynku. Model ten oferuje szeroki wybór wersji i konfiguracji, z różnorodnymi napędami i różnymi poziomami wyposażenia. Czy warto zwrócić uwagę na ten model i jakie wersje są do wyboru?

Używany Hyundai Kona I. Nadwozie/wnętrze

Hyundai Kona I z jednej strony może być bardzo wygodnym, niemal rodzinnym crossoverem miejskim do codziennej jazdy i podroży, z drugiej zaś emocjonującym autem do sportowej jazdy, również na torze. Mnogość wersji i możliwości konfiguracji sprawia, że praktycznie każdy znajdzie coś ciekawego w rozsądnych pieniądzach. Hyundai Hyundai Kona wyróżnia się charakterystycznym wyglądem, który z pewnością nie jest jednomyślnie akceptowany przez wszystkich. Jedni podziwiają jego nietuzinkową i interesującą stylistykę, uznając, że odróżnia się od konwencjonalnych modeli na rynku. Inni zaś mają zastrzeżenia do nieco ekscentrycznych rozwiązań, zarzucając, że przypomina Citroena C3 Aircross. Nietypowe światła czy niekonwencjonalne linie nadwozia mogą być atutem Kony, zwłaszcza jako crossovera segmentu B, który ma prawo wyróżniać się i prezentować swobodny charakter. Warto również podkreślić, że różnorodność wersji wyposażenia i konfiguracji wpływa na to, jak Kona może być postrzegana. Na przykład wersja elektryczna prezentuje inny, wygładzony przód, który nadaje modelowi odmiennego wyrazu, a wersja N Line podkreśla sportowy charakter dzięki agresywnie zaprojektowanym zderzakom i większym felgom. Wymiary Kony wynoszą 4165 mm długości, 1800 mm szerokości i 1550 mm wysokości, przy rozstawie osi równym 2600 mm. A co znajdziemy w środku? Hyundai Kona I z jednej strony może być bardzo wygodnym, niemal rodzinnym crossoverem miejskim do codziennej jazdy i podroży, z drugiej zaś emocjonującym autem do sportowej jazdy, również na torze. Mnogość wersji i możliwości konfiguracji sprawia, że praktycznie każdy znajdzie coś ciekawego w rozsądnych pieniądzach. Hyundai Wnętrze Hyundaia Kony zostało zaprojektowane w dość tradycyjny sposób, bez większych ekstrawagancji, przy czym odmiana elektryczna wyróżnia się znacząco zmodyfikowaną konsolą środkową i tunelem pomiędzy fotelami. Jest on wyższy, łączy się z deską rozdzielczą, zastępując lewarek zmiany biegów przyciskami itp. W odmianach z konwencjonalnym napędem wnętrze przypomina większość modeli Hyundaia czy Kii. Znajdziemy tam wszystkie elementy pod ręką, wiele przycisków, pokręteł, tradycyjny panel klimatyzacji, a także duży ekran wystający nieco ponad deskę rozdzielczą oraz elektroniczne zegary. Wszystko to sprawia wrażenie solidności, a układ jest ergonomiczny i funkcjonalny, choć nie zaskakujący nowoczesną formą. Wersja N dodatkowo oferuje kilka przycisków do zmiany trybów jazdy oraz sportowe dodatki, ale całość zachowuje swoje klasyczne cechy.

Warto zauważyć, że jakość materiałów w Kona jest na dobrym poziomie. Nawet tam, gdzie zastosowano twardy plastik, jego faktura i wygląd są w pełni akceptowalne. Spasowanie również nie stanowi problemu. Jak z miejscem? Co prawda na szerokość przestrzeni jest niewiele, ale należy pamiętać, że Kona jest samochodem z segmentu B, więc nie jest to poważnym mankamentem. Na szczęście obecność podłokietnika i liczne schowki, w tym ładowarka indukcyjna oraz kilka źródeł prądu, poprawiają praktyczność wnętrza. Niezwykle pozytywnym aspektem jest bogate wyposażenie Kony. Zwłaszcza w topowych wariantach nie brakuje luksusowych dodatków, takich jak podgrzewana kierownica, podgrzewane oraz wentylowane fotele, co jest rzadko spotykane w crossoverach z segmentu B. Przestrzeń dla pasażerów jest wystarczająca, a pojemność bagażnika w wersji z konwencjonalnym napędem wynosi 361/1143 litry, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem w tej klasie pojazdów.

Używany Hyundai Kona I. Silniki/układ napędowy

Jest także napęd hybrydowy 1.6 T-GDI Hybrid o mocy 141 KM i momencie obrotowym 265 Nm. Choć nie jest to auto o sportowych osiągach (11 sekund do 100 km/h i prędkość maksymalna 161 km/h), doskonale sprawdza się w mieście, gdzie jego średnie spalanie wynosi zaledwie 5 l/100 km. Dla zwolenników spokojnej i oszczędnej jazdy są także silniki wysokoprężne 1.6 CRDi o mocy 115 lub 136 KM. Ta mocniejsza wersja oferowała moment obrotowy 280 Nm i z 7-biegową skrzynią automatyczną rozpędzała Kona od 0 do 100 km/h w 10,2 sekundy oraz pozwalała osiągnąć prędkość maksymalną 191 km/h. Dzięki średniemu spalaniu wynoszącemu 4,5 l/100 km stanowi to dobrą opcję dla osób podróżujących często poza miasto. Mało?

Warto również rozważyć wersję elektryczną - Hyundai Kona Electric. Jest to uznawany za jeden z najlepszych przedstawicieli tego segmentu model w wersji elektrycznej. W ofercie są dwie wersje: słabsza o mocy 136 KM z mniejszą baterią 39,2 kWh oraz mocniejsza o mocy 204 KM i większą baterią 64 kWh. Ta druga oferuje nie tylko lepsze osiągi - 7,9 sekundy do 100 km/h, ale i znacznie większy zasięg przekraczający 400 kilometrów. Niektórzy mogą nawet osiągnąć 500 kilometrów lub więcej na jednym ładowaniu.

Używany Hyundai Kona I. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

W dniu publikacji na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 270 ogłoszeń dotyczących Hyundaia Kony I. Przykładowo egzemplarz z 2018 roku w odmianie Premium, z silnikiem 1.6 T-GDI z napędem na cztery koła i przebiegiem 47 000 kilometrów to koszt około 85 000 złotych. Za około 60 000 złotych kupimy odmianę z silnikiem 1.0 T-GDI, wyposażeniem Premium i przebiegiem 50 000 kilometrów.

Używany Hyundai Kona I. Podsumowanie

Używany Hyundai Kona I zalety:

ogromna ilość wersji, konfiguracji, opcji i możliwości;

przestronne i bardzo funkcjonalne wnętrze z bardzo dobrym wyposażeniem;

ogromny wybór silników, wersji napędowych etc.;

odmiana N i N Line z napędem na cztery koła dają mnóstwo frajdy z jazdy;

spory wybór wielu zadbanych egzemplarzy. Używany Hyundai Kona I wady: bazowe silniki są nieco zbyt słabe…;

a te mocniejsze nie należą do oszczędnych;

niektórym może nie pasować specyficzna stylistyka.

Używany Hyundai Kona I. Opinie

Bogdan z Garwolina

Jestem zachwycony moim Hyundaiem Kona! To niewielki crossover, ale świetnie sprawdza się w mieście i na trasie. Napęd na cztery koła zapewnia lepszą przyczepność na trudniejszych nawierzchniach. Jazda jest komfortowa, a wyposażenie bogate - podgrzewane fotele, klimatyzacja, czujniki parkowania. Polecam każdemu, kto szuka niezawodnego i wszechstronnego auta.

Patryk z Kalisza

Hyundai Kona Electric to mój ulubiony samochód elektryczny, a miałem ich kilka! Zasięg ponad 400 km to rewelacja, a dynamiczne przyspieszenie sprawia radość podczas jazdy. Wnętrze jest nowoczesne i starannie wykonane. Brak hałasu i spalin to ogromna zaleta. Jestem zadowolony z tej inwestycji i polecam wszystkim, którzy szukają ekologicznego auta.

Krystyna z Wadowic

Mój model Kona miał problem z jednostką sterującą poduszek powietrznych, ale Hyundai szybko to naprawił. Poza tym auto jest niezawodne, a wyposażenie robi wrażenie. Opcja napędu na cztery koła zapewnia spokój na drogach zimą. Moim zdaniem, to świetny wybór w swojej klasie i polecam go każdemu, kto szuka solidnego i funkcjonalnego crossovera.

Wybrane jednostki napędowe w Hyundai Kona I: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa 1.0 T-GDI 998 ccm 120 KM 172 Nm 181 km/h 12 s 5,7 l/100km 1.6 T-GDI 1591 ccm 177 KM 265 Nm 210 km/h 7,9 s 7,3 l/100km 2.0 T-GDI (N) 1998 ccm 280 KM 392 Nm 240 km/h 5,5 s 8,6 l/100km 1.6 GDI Hybrid 1580 ccm 141 KM 265 Nm 160 km/h 11,6 s 4,3 l/100km 1.6 CRDi 1582 ccm 115 280 Nm 183 km/h 10,7 s 4,3 l/100km 1.6 CRDi 1582 ccm 136 KM 280 Nm 191 km/h 10,2 s 4,5 l/100km Kona Electric 64 kWh 204 KM 395 Nm 167 km/h 7,9 s 16,2 kWh/100km

