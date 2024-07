Toyota. Największy dostawczak marki już w produkcji

Za produkcję nowej Toyoty PROACE MAX odpowiadają europejskie fabryki Stellantisa w Gliwicach oraz Atessie (Włochy). W polskich zakładach powstają samochody z napędem elektrycznym z baterią o pojemności 110 kWh, z włoskiej fabryki wyjeżdżają egzemplarze z silnikami 2.2 D-4D o mocach od 120 do 180 KM, które połączone są z 6-biegową skrzynią manualną lub 8-biegowym automatem.

W salonach Toyota Professional oraz u wybranych dealerów Toyoty można już zamawiać największy samochód dostawczy w ofercie marki. Nowy PROACE MAX kosztuje od 140 100 zł netto i, jak każdy model z linii Toyota Professional, jest objęty Gwarancją PRO na trzy lata lub do 1 000 000 km.

Nowy PROACE MAX oferuje ogromne możliwości konfiguracji egzemplarza i dostosowania go do potrzeb biznesu. PROACE MAX występuje z nadwoziem furgon, furgon brygadowy, a także z podwoziem do dalszej zabudowy, z możliwością dobrania fabrycznej otwartej skrzyni załadunkowej z wywrotem lub bez. W przypadku skrzyń i podwozi wybrać można pojedynczą lub podwójną kabinę oraz napęd elektryczny.