Toyota Corolla. Cyfrowy kluczyk i inne nowości w wyposażeniu

Toyota Corolla. Nowe lakiery do wyboru

Smart Digital Key debiutuje w Corolli

W Toyocie Corolla z roku modelowego 2024 dostępny będzie Smart Digital Key. Ta funkcja oferuje użytkownikom wygodę korzystania z pojazdu poprzez inteligentny cyfrowy kluczyk zintegrowany z ich smartfonami z systemami operacyjnymi Apple i Android. Smart Digital Key umożliwia utworzenie do pięciu unikalnych profili użytkowników, co znacząco upraszcza proces współdzielenia pojazdu z członkami rodziny lub znajomymi, a także umożliwia udzielenie dostępu do auta np. mechanikom czy służbom ratunkowym. Rozwiązanie będzie też przydatne w firmach świadczących usługi carsharingu. Uruchomienie usługi planowane jest na drugą połowę 2024 roku.