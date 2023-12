Ta marka samochodowa, według konsumentów, jest najbardziej niezawodna

Lexus od lat regularnie znajduje się na szczycie zestawienia Consumer Reports, a wśród pięciu najlepszych marek zestawienia wyróżnia się tym, że utrzymuje najwyższą jakość w całej gamie aut. Wszystkie modele Lexusa uzyskały wysokie noty w tegorocznym zestawieniu i znalazły się w czołówce swoich segmentów.

Badanie Consumer Reports jest powszechnie cenione ze względu na ogromne przywiązanie do detali. Eksperci analizując poszczególne marki i modele biorą pod uwagę zarówno tak pozornie drobne uchybienia jak piszczące hamulce czy uszkodzone wykończenie wnętrza, jak również niezwykle istotne problemy, takie jak pogwarancyjne naprawy silnika, baterii w autach elektrycznych czy problemów z ładowaniem. W sumie takich aspektów jest aż 20, a do każdego rodzaju z nich przykładana jest odpowiednia waga, by stworzyć najbardziej obiektywny obraz trwałości danego auta oraz producenta. W zestawieniu Consumer Reports samochody mogły otrzymać od 0 do 100 punktów.