Samochodem na zagraniczne wakacje. Tego obawiają się kierowcy

– Assistance komunikacyjny to usługa, która polega na natychmiastowej i profesjonalnej organizacji pomocy w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje zdarzenia takie jak awaria pojazdu, wypadek lub kolizja. Niektóre warianty działają również w przypadku utraty pojazdu, np. w wyniku jego kradzieży – mówi Monika Lis-Stawińska. – Bazą pomocy assistance jest naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia albo holowanie do najbliższego serwisu bądź miejsca zamieszkania.

– W Compensie odpowiadają one za ok. 40 proc. wszystkich usług organizowanych przez nas w ramach ubezpieczenia assistance – mówi dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Kompleksowych w Compensie.

Jak pokazują wyliczenia Compensy, polisa, która zapewnia holowanie do 1100 km (dla dziewięcioletniego pojazdu osobowego), to koszt ok. 400 zł. Assistance nie jest więc dużym wydatkiem, zwłaszcza w porównaniu do kosztów, jakie musiałby ponieść kierowca bez takiej polisy.