Renault. Marka umacnia się na rynku aut osobowych i dostawczych

Renault jest obecnie na 4. miejscu w Polsce pod względem sprzedaży samochodów po pierwszym półroczu. Daje to marce udział w rynku na poziomie 5,6% i jest to wzrost o jedną pozycję w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Na rynku debiutuje właśnie Samochód Roku 2024 (Car of the Year 2024), Renaut Scenic E-Tech 100% electric. A w drugiej połowie roku na rynku pojawią się nowe modele: Renault Rafale w wersji PHEV 300 KM, Renault Symbioz oraz Nowy Master w wersji spalinowej i elektrycznej.

Renault. Auta osobowe

Renault. E-Tech

Renault. Auta dostawcze

W okresie od stycznia do czerwca br. zarejestrowano 17 437 samochodów osobowych i dostawczych Renault, co daje marce 4. miejsce na polskim rynku. Rośnie także sprzedaż samochodów zelektryfikowanych Renault. Aktualnie stanowi ona już 41% mixu produktowego. Marka od 4 lat utrzymuje pozycję lidera w segmencie samochodów dostawczych, a Master od 6 lat jest liderem segmentu H Van. Renault

Po raz kolejny Renault zostało liderem polskiego rynku samochodów dostawczych. W czerwcu Renault miało rekordowe 26,1% udziału w rynku samochodów dostawczych. Oznacza to, że co czwarty samochód dostawczy sprzedawany w Polsce to było Renault.

Od stycznia do czerwca br. zarejestrowano ich 6894, co daje marce 20,97% udziału w rynku. Renault Master od 2018 roku utrzymuje pozycję lidera wśród samochodów dostawczych do 3,5 t.

W pierwszym półroczu tego roku zarejestrowano ponad 4800 Masterów, co daje temu modelowi 1. miejsce w segmencie H Van.