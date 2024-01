Ręczna skrzynia biegów. Tych modeli aut nie zmówisz już z manualem

Carmile ujawnił statystyki dotyczące preferencji użytkowników, którzy za jego pośrednictwem zamawiają nowe auto (może to być leasing, wynajem długoterminowym lub zakup). Okazuje się, że w czwartym kwartale 2023 r. aż 70% kierowców zdecydowało się na samochód ze skrzynią automatyczną. Zwolenników „manuali” było tym samym 30%, co oznacza, że ten typ przekładni wybrał mniej niż co trzeci nabywca auta.