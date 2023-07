Prawo jazdy na nowych zasadach. Nie dla wszystkich

W sierpniu w aplikacji mObywatel pojawi się nowy dokument mobilny – tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które po zdaniu egzaminu będzie dostępne do pobrania w aplikacji. Czyli zdaję egzamin - dostaję prawo jazdy tymczasowe w apce i mogę wsiadać za kierownicę. Obecnie jest tak, że najpierw musimy mieć wydany plastikowy dokument i dopiero wtedy użytkownik ma możliwość pobrania go z rejestru CEPiK do swojej aplikacji - wyjaśnia pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel Michał Kalinowski.

Przepisy przewidują udostępnianie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy wyłącznie dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T nowym kierowcom, nieposiadającym dotychczas uprawnień, oraz takim, którzy posiadali już uprawnienie w ramach wymienionych powyżej kategorii i ubiegają się o kolejne uprawnienie z tej grupy. Nowe przepisy pozwolą na to, by osoba, która zdała egzamin zaraz po nim wsiadła do samochodu i korzystała ze swoich uprawnienia.