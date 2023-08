Prawo jazdy. Czy będąc pijanym na motorówce stracimy prawo jazdy?

A co jeśli wypiliśmy więcej? Kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, prowadzenie pojazdu mechanicznego traktowane jest jako przestępstwo za które grozi: m.in. grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat.