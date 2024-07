Policja podała nowe dane. Jest powód do niepokoju?

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że od początku wakacji, czyli od 21 czerwca, doszło do 1033 wypadków drogowych. To więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku (974), jednak mniej niż w roku 2022 (1092).

Do Sejmu trafił właśnie projekt zmiany ustawy, w ramach którego zaostrzone zostaną przepisy dotyczące przepadku pojazdu. Czy to w końcu pomoże zatrzymać falę nieodpowiedzialnych kierowców na polskich…

Prezentowana jest tam liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z lokalizacją i ogólną informacją dotyczącą liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia. Prezentowane są zarówno dane z ostatniej doby (migające punkty), jak i od początku wakacji (czarne punkty).

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że to właśnie latem dochodzi do ok. 30 proc. wszystkich wypadków drogowych.

W 2023 r. podczas wakacji policja odnotowała 4 945 wypadków drogowych, w których zginęło 468 osób, a 5 777 osób zostało rannych. Dla porównania rok wcześniej doszło do 4 921 wypadków, w których zanotowano 423 ofiary śmiertelne oraz 5 874 rannych.

Źródło: Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2024