Policja. Chwila nieuwagi może kosztować życie...

Mając na uwadze wypadki, do których doszło w tym tygodniu na dolnośląskich drogach, policjanci po raz kolejny zwracają się do wszystkich uczestników ruchu drogowego z apelem o zachowanie zasad bezpieczeństwa i bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Pomimo licznych apeli, kampanii i policyjnych ostrzeżeń w dalszym ciągu na drogach województwa dochodzi do poważnych zdarzeń drogowych. Niestety w tym tygodniu na Dolnym Śląsku doszło do 4 tragicznych wypadków drogowych, w których zginęło 5 osób. Dwa z nich miały miejsce w powiecie średzkim, a dwa w powiecie świdnickim. Wśród ofiar znalazł się motocyklista, trzech kierujących i jeden pasażer.

Do Sejmu trafił właśnie projekt zmiany ustawy, w ramach którego zaostrzone zostaną przepisy dotyczące przepadku pojazdu. Czy to w końcu pomoże zatrzymać falę nieodpowiedzialnych kierowców na polskich…

Przypominamy również, że wyprzedzać należy tylko w miejscach dozwolonych. Zanim rozpoczniemy wykonywanie tego manewru, powinniśmy upewnić się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na ścinajmy zakrętów i nie zjeżdżajmy na przeciwległy pas ruchu. Chwila nieuwagi może zakończyć się poważnym wypadkiem. Należy także wspomnieć o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze i obowiązujących limitów. Niezwykle ważne jest również zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, szczególnie na drogach szybkiego ruchu, gdzie w ciągu sekundy nasz pojazd pokonuje znaczną odległość. Zwracajmy jednocześnie uwagę na znaki drogowe.

Wszystkim kierującym przypominamy także, że wyprzedzanie przed lub na przejściu dla pieszych oraz omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się celem udzielenia pierwszeństwa pieszym, to niezwykle poważne wykroczenia, które często przyczyniają się do zaistnienia wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego pamiętajmy, aby przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych zawsze zachować szczególną ostrożność. Widząc pieszego zwolnijmy, by w przypadku jego wejścia na jezdnię w sposób bezpieczny zatrzymać swój pojazd. Zawsze miejmy na uwadze bezpieczeństwo własne, swoich bliskich oraz innych użytkowników dróg.

Respektujmy przepisy ruchu drogowego tak, aby każdy z nas bezpiecznie dotarł do celu.