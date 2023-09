Paliwa. Nadal spadki cen na stacjach. Po ile paliwo w weekend?

Paliwa. Taniej niż w Turcji

Na tle krajów Unii Europejskiej Polska wyróżnia się w tym tygodniu najniższymi cenami. Benzyna 95-oktanowa kosztuje u nas 6,39 zł/l. Drugim najtańszym państwem jest tutaj Bułgaria, gdzie ta sama ilość benzyny kosztowałaby w przeliczeniu na złotówki 6,66 zł/l. Jedynie Turcja niebędąca członkiem UE ma ceny niższe - litr Pb95 kosztuje tam 6,04 zł/l. Jeszcze korzystniej dla tankujących wygląda u nas cena oleju napędowego – paliwo to kosztuje w Polsce 6,25 zł/l. Turecki diesel średnio sprzedawany jest po 6,54 zł/l, a w UE drugim najtańszym krajem jest Bułgaria, w której za litr ON płacić trzeba 6,67 zł/l.

Paliwa. Rafinerie konsekwentnie tną ceny

Skala spadków w polskich cenach rafineriach jest pokaźna. Dotyczy wszystkich gatunków paliw i powoduje, że koszt paliw importowanych do Polski zza granicy jest o kilkaset złotych wyższy dla kupujących w hurcie. W rafineriach benzyna 98-oktanowa wyceniana jest dzisiaj na 5263 zł/m sześc., a Pb95 kosztuje 4872 zł/m sześc. - to odpowiednio o 203 i 215 zł mniej niż w ubiegły weekend. Cena diesla jest na poziomie 4883 zł za metr sześc. czyli o 137 zł niżej niż w ostatnią sobotę, a koszt oleju opałowego krajowych producentów sięga 4446 zł/m sześc. - o niemal 105 zł taniej niż w zeszły weekend.

Paliwa. Diesel poniżej 6 zł?

W prognozach dla rynku polskiego na okres między 18 i 24 września spodziewamy się dalszego ciągu spadku cen detalicznych. Dla benzyny Pb98 cena ulokuje się w widełkach 6,77-6,92 zł/l, a dla zwykłej 95-ki oczekujemy cen z przedziału 6,11-6,29 zł/l. Diesel może na niektórych stacjach zejść poniżej 6 zł za litr, a większość stacji pokaże ceny na poziomie 5,99-6,15 zł/l. Zwyżka wynikająca z dynamiki rynku hurtowego gazu LPG przełoży się natomiast na skok cen autogazu - paliwo to może podrożeć do poziomu 2,91-3,00 zł/l.

Paliwa. Ropa naftowa najdroższa od początku roku

Decydujący wpływ na wydarzenia na rynku naftowym mają w ostatnich dniach decyzje Arabii Saudyjskiej i Rosji w sprawie przedłużenia do końca roku okresu obowiązywania dodatkowych cięć wydobycia i eksportu. Do tego tragiczne w skutkach pogodowe załamanie w Libii doprowadziło do zamknięcia czterech terminali eksportowych w tym kraju, co pogłębia problemy po stronie podaży ropy. Perspektywa ograniczonych dostaw, w sytuacji solidnego popytu na paliwa, daje mocne fundamenty pod wzrost cen ropy. Inwestorzy liczą też na to, że cykl podwyżek stóp procentowych w Stanach i Europie jest już zakończony, co ogranicza ryzyka dla światowej gospodarki.

źródło: e-petrol.pl