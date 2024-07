Opel. Ruszyły zamówienia na Fronterę Hybrid i Electric

Opel Frontera. Solidny wygląd i praktyczne funkcje

Frontera to pierwszy model produkowany seryjnie, który dumnie prezentuje nowe logo Opel Blitz na samym środku przedniego, charakterystycznego pasa Opel Vizor. Uwydatnione nadkola i progi zewnętrzne oraz przyciągający wzrok słupek C podkreślają solidny charakter. Nowoczesny wygląd i skupienie się na najważniejszych elementach widoczne są również we wnętrzu. Kierowca i pasażerowie mają do dyspozycji kokpit z nowo zaprojektowaną kierownicą i dwoma 10-calowymi panoramicznymi ekranami.