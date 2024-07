Nowy Renault Master. Model jest już dostępny w sprzedaży

Będący tradycyjnym liderem na rynku europejskim i polskim Nowy Master jest od debiutu rynkowego oferowany w szerokiej gamie wersji, aby zaspokoić wszelkie potrzeby transportowe użytkowników biznesowych w strefach miejskich i na długich dystansach. W pełnej ofercie przewidzianych jest ponad 40 fabrycznych wersji nadwoziowych, wzbogaconych o nieograniczoną liczbę możliwych adaptacji. Samochód dostępny będzie z ładownością zwiększoną nawet do 2,4 tony i przestrzenią ładunkową o pojemności od 10,8 do 22 metrów sześciennych, w wersji przednio- i tylnonapędowej, z szerokością otworu załadunku i długością przestrzeni ładunkowej, które są jednymi z największych w segmencie.

Nowy Master. Poziomy wyposażenia

Nowy Master. Silniki i ceny

Nowy Master jest najbardziej efektywnym energetycznie samochodem w swojej klasie dzięki konstrukcji nadwozia typu „Aerovan” ze zmniejszonym o 20% współczynnikiem SCx i jedynym modelem w tej kategorii montowanym we Francji. Wszystkie wersje są produkowane na tej samej linii montażowej w zakładzie w Batilly, co zapewnia większą elastyczność w dostosowywaniu produkcji do popytu. Produkcja silników, skrzyń biegów oraz montaż akumulatorów również odbywa się we Francji, gdzie ma swoją siedzibę 84% dostawców.