Metody kradzieży samochodów. Tak działają złodzieje. Bardzo szybko możesz stracić pojazd

Przede wszystkim nie zostawiajmy w aucie żadnych cennych rzeczy jak np. portfel, smartfon czy laptop. Pamiętajmy, że złodzieje działają szybko, wykorzystując nieuwagę właściciela pojazdu, a wystawienie kosztownych rzeczy na widoku może być dla nich zachętą do kradzieży. Nie zostawiajmy także otwartego samochodu, zwłaszcza z włączonym silnikiem. Pośpiech i nieuwaga może kosztować uprowadzeniem auta. Jeśli parkujemy, to róbmy to wyłącznie w bezpiecznych i dobrze oświetlonych miejscach. Ze względu na bezpieczeństwo warto znaleźć miejsce parkingowe, w którym jest monitoring lub ochrona pilnująca dobytku. Pamiętajmy również, aby nie trzymać kluczyków do samochodu w miejscu łatwo dostępnym, takim jak przy oknie lub drzwiach wejściowych. A jeśli posiadamy model z otwieraniem bezkluczykowym, to tym bardziej nie przechowujmy kluczyka przy wejściu do domu. Najlepiej chronić kluczyk w specjalnym pokrowcu - wyjaśnia podkom. Wioletta Szubska z Wydziału Prasowo-Informacyjnego, Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.