Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ Co kryje tak długa nazwa auta?

Moc systemowa 400 kW (544 KM) i systemowy moment obrotowy 750 Nm zapewniają imponujące osiągi: przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 4,7 s. Prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 250 km/h, a w trybie elektrycznym – do 140 km/h. Przy zasięgu w trybie elektrycznym wynoszącym 80-86 km (SUV) i 82-87 km (Coupé) – dane dla cyklu mieszanego WLTP – większość codziennych dystansów można pokonywać bez potrzeby angażowania silnika spalinowego. Na pokładzie znajduje się ładowarka prądu przemiennego (AC) o mocy 11 kW. Dodatkowo, na życzenie, dostępna jest szybka ładowarka prądu stałego (DC) o mocy 60 kW. Dzięki temu akumulator można naładować od 10% do 80% w ciągu zaledwie 20 minut.

Na wyposażeniu jest najnowsza generacja kierownicy AMG Performance. Mercedes-AMG

Seryjne wyposażenie SUV-a obejmuje m.in.: elektrycznie otwierany panoramiczny dach, podgrzewane przednie siedzenia, adaptacyjnego asystenta świateł drogowych oraz integrację ze smartfonem. Ponadto w standardzie dostępne są: aktywny układ wydechowy AMG Performance, nagłośnienie Burmester®, pakiet pamięci, pilot parkowania 360 stopni, pakiet KEYLESS GO oraz asystent martwego pola. Zestaw ten uzupełnia najnowsza generacja kierownicy AMG Performance. Obręcz kierownicy opcjonalnie występuje z funkcją podgrzewania. Na życzenie jest też dostępna z wykończeniem

z włókna węglowego. Jeszcze bogatsze jest seryjne wyposażenie wariantu nadwoziowego Coupé, które obejmuje klimatyzowane przednie siedzenia, funkcję rozszerzonej rzeczywistości dla systemu MBUX oraz reflektory MULTIBEAM LED.