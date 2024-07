Mercedes Citan Furgon 1.5 CDI (112) 116 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Mercedes Citan Furgon. Nadwozie i wnętrze

Odpowiednio wyposażony i upiększony m.in. o czerwony lakier i zderzaki w kolorze nadwozia Mercedes Citan Furgon może być wizytówką firmy i niezwykle komfortowym miejscem pracy. Spędziłem z tym autem niemal tydzień i każda podróż kończyła się bardzo pozytywnymi wrażeniami. Problemem jest oczywiście cena, ale jeśli ktoś szuka naprawdę kompletnego auta dostawczego w tym segmencie, to Citan będzie odpowiednim wyborem. Kamil Rogala

Czy auto tego typu może budzić zainteresowanie? Może, ale nie oczekujmy zachwytów, no chyba, że na parkingu pod marketem budowlanym i tylko ze strony robotników, którzy za narzędzie pracy mają 20-letni i mocno przerdzewiały pojazd. Testowany Mercedes Citan Furgon co prawda był w topowej wersji Pro i pewnie z niemal wszystkimi dodatkami, które udało się zaznaczyć, ale grafitowy lakier, nielakierowane zderzaki, 16-calowe felgi o wzorze przypominającym kołpaki i w kolorze nadwozia bardzo skutecznie tuszowały resztki uroku. Jasne, gwiazda na dużym i charakterystycznym grillu robi wrażenie, a duże klosze lamp z ładną sygnaturą LED dodają nieco uroku, ale poza tym na próżno szukać elementów, na których można zawiesić oko. Ale czy to źle? W końcu to „blaszak”, ale jeśli miałbym takiego wybierać, w konfiguratorze zaznaczyłbym jeden z kilku ładniejszych kolorów np. czerwony, niebieski albo żółty. Do tego ładniejsze felgi 16-calowe i mamy naprawdę ładnego dostawczaka, ale… czy w takim aucie to się liczy? Być może w niektórych przypadkach, ale zazwyczaj każdy liczy każdy wydany tysiąc, a wygląd nie jest priorytetem.

Podobnie jest we wnętrzu. Z jednej strony, jest to typowe Renault Kangoo. Plastiki są twarde i dość przeciętnej jakości. Twarde są nawet podłokietniki na drzwiach i podłokietnik centralny, co potwierdza dostawczo-użytkowe zastosowanie auta. Panel sterowania klimatyzacją spotkamy w innych modelach Renault, ale Mercedes dodał swoje nawiewy i ekran z systemem MBUX. Co prawda to jego namiastka, ale systemem steruje się wygodnie i można się do wszystkiego przyzwyczaić. Czy we wnętrzu można się poczuć jak w Mercedesie? Niekoniecznie i chyba nawet sam Mercedes nie chciał do tego dążyć, w końcu w ofercie ma m.in. Klasę T, która jest znacznie lepiej wykonana, a za topowe wersje trzeba odpowiednio zapłacić. Tu ma być wygodnie, nawet wygodniej niż w konkurencyjnych pojazdach z tego segmentu, ale bez przesady i z odpowiednią skromnością. To się udało. Podróżuje się wygodnie, w bardzo cywilizowanych warunkach, jest podgrzewanie foteli, system oferuje sporo funkcji z Android Auto i Apple CarPlay włącznie, nie brakuje schowków i półek – czego chcieć więcej od takiego auta?