Konfiskata samochodu pijanym kierowcom. Tak mają zmienić się przepisy

Nowelizacja zakłada między innymi zniesienie obligatoryjnego przepadku pojazdu i pozostawienie sądom decyzji odnośnie jego konfiskaty, co pozwoli na indywidualne przeanalizowanie każdego przypadku. Ponadto projekt zakłada rezygnację z określania progu nietrzeźwości, co sprawia, że kara zakładająca odebranie pojazdu będzie grozić wszystkim kierowcom na podwójnym gazie.

Konfiskata pojazdu. Poluzowanie i zaostrzenie przepisów jednocześnie

Do tej pory sąd mógł fakultatywnie orzec przepadek środka transportu, jeśli sprawca spowodował katastrofę, jej bezpośrednie niebezpieczeństwo lub wypadek, a stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekraczało 0,5 promila, ale nie było wyższe niż 1 promil” (za: www.gov.pl).

Nowa formuła przepisów zakłada rezygnację z obligatoryjnego odbierania pojazdów pijanym kierowcom i pozostawienie ostatecznej decyzji sądom. Jednocześnie zrezygnowano z podawania konkretnych progów nietrzeźwości, co sprawia, że przepadek pojazdu grozić będzie każdemu popełniającemu przestępstwo kierowcy, który zdecyduje się usiąść za kółkiem po spożyciu alkoholu.

Oznacza to, że realna groźba utraty pojazdu dotyczyć będzie wszystkich pijanych prowadzących, u których stężenie alkoholu we krwi przekroczy wartość 0,5 promila. Osobom popełniającym wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (od 0,2 do 0,5 promila), taka kara nie grozi.

Przepisy wprowadzające konfiskatę pojazdu dla nietrzeźwych kierowców zostały dodane ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku i weszły w życie 14 marca 2024 roku. Na początku przewidywały obowiązkowe stosowanie tej sankcji dla osób, które: