Karawaning. Dla kogo jaki kamper? Praktyczny przewodnik

Aktualnie na rynku jest przynajmniej kilkanaście modeli samochodów różnej wielkości dostosowanych do tego typu oczekiwań. My przetestowaliśmy dwa różne tego typu pojazdy znajdujące się w ofercie VW Samochody Dostawcze. Były to pikap Amarok z zamontowaną doraźnie turystyczną zabudowę do spania oraz rasowy kamper jakim jest VW Grand California 600 (zbudowany na bazie Volkswagena Craftera). Nawiasem mówiąc w rodzinie kamperów California są jeszcze dłuższa wersja Grand California 680 i „mała” California T6.1 (powstała na bazie Multivana). Tu jeszcze tylko dodajmy, że Grand California powstaje w fabryce VW we Wrześni.

Karawaning. Grand znaczy dużo możliwości

Nasz testowy model Grand California 600 miał wnętrze wykorzystane do ostatniego centymetra. Dzięki pomysłowym schowkom i półkom w czasie podróży na pokładzie mamy zapewniony wysoki komfort polegający nie tylko na możliwości bezproblemowego przemieszczania się z miejsca na miejsce, spania w samochodzie, ale także przechowywania w nim niezbędnych sprzętów, zapasu produktów do jedzenia (lodówka z zamrażalnikiem), ubrań oraz wyposażenia turystycznego. W samochodzie mieliśmy zapas wody (110 l) oraz zbiorniki na ścieki (90 l). Nasz kamper po dotarciu do celu został podłączony do kempingowej sieci energetycznej co pozwoliło np. korzystać z postojowej klimatyzacji.

Grand California jest również wyposażana w szereg udogodnień uprzyjemniających urlopowy pobyt na kempingu. Są wśród nich m.in. system fotowoltaiczny, będący wyposażeniem standardowym i zapewniający dodatkową energię elektryczną potrzebną np. do zasilania lodówki, oświetlenia czy uruchomienia własnego telewizora. Opcjonalnie, Grand Californię można wyposażyć w klimatyzację postojową 230 V czy instalację do odbioru telewizji satelitarnej. Są na jej pokładzie również gniazdka USB, gniazdka 230 V i jedno gniazdko 12 V. Dzięki nim, w kuchni można łatwo podłączyć czajnik czy ekspres do kawy, a smartfony, tablety i laptopy – np. w jadalni lub sypialni.

Karawaning. Tylko na noc

Z kolei Amarok ze specjalną zabudową nad skrzynią ładunkową, którego również przetestowaliśmy daje możliwość jedynie spania. Są przynajmniej cztery wersje namiotowej sypialni możliwe do zamontowania i rozłożenia na tym modelu. To rozwiązanie ma tę zaletę, że stelaż z namiotem/sypialnią daje się dość łatwo zdemontować i zgrabnie spakować, a wtedy Amarok powraca do swojej pierwotnej funkcji czyli osobowo-towarowego pikapa. Montaż i demontaż zabudowy nie jest trudny, choć niełatwo go sprawnie przeprowadzić przez jedną osobę.

Karawaning. Oba dają wolność wyboru

Karawaning. Dziś tu jutro gdzie indziej

Karawaning. Dla kogo jaki model?

VW Amarok z turystyczną zabudową do spania oraz VW Grand California to dwa dość mocno różniące się od siebie modele, ale też dedykowane dwóm odmiennym grupom użytkowników. Jest to wynikiem formy przystosowania obu samochodów do chociażby nocowania na ich pokładzie. O wyborze jednego z nich powinny decydować nasze konkretne potrzeby wynikające z tego kto będzie nim podróżował, jakich chce wygód i jakie ograniczenia w takiej formie wypoczynku i podróży jest skłonny zaakceptować.

Amaroka będą wybierać raczej tacy co prowadzą bardziej aktywny tryb życia i niespecjalnie zależy im na wygodach jak np. posiadanie w samochodzie toalety oraz kuchni albo saloniku. Jeśli najbardziej zależy komuś tylko na spaniu to będzie to dobry wybór. Dotyczy to również sposobu dostawania się do „sypialni”, który w pikapie jest trudniejszy. Tymczasem Grand California powinna się znaleźć na uwadze podróżników oczekujących prawie domowego komfortu i wygód nie tylko co do sposobu z nich korzystania, ale również tego, że kamper daje możliwość wygodnego spania, ale również przygotowania posiłków, wzięcia prysznica czy po prostu odpoczynku z książką. Ten pojazd to relatywnie mały, ale jednak prawie dom tyle, że na kołach. To pojazd raczej do wypoczynku rodzinnego (np. dwoje dorosłych z dwójką dzieci), podczas gdy Amarok lepiej się spełni jako miejsce do nocowania ot chociażby amatorów górskiej wspinaczki, polowań czy wędkowania.

Okres pandemii 2020/2021 zwrócił wielu z nas uwagę na fakt, że wakacje można spędzać również w samochodach typu kamper. Na świecie ta forma podróżowania i wypoczynku jest popularna od lat u nas jednak dopiero ograniczenia w kontaktach wywołane covidem pozwoliły dostrzec zalety domu na kołach. Ryszard M. Perczak

Niezależnie od tego, na którą wersję domu na kołach się zdecydujemy każdy z nich daje nam wolną rękę co do miejsca postoju. Każdym z nich dojedziemy tam, gdzie uznamy za stosowne spędzić albo tylko jedną noc albo przynajmniej część wakacyjnego wypoczynku. Ba, wybierając Amaroka może to być nawet miejsce mocno odległe od utartych szlaków. O ile jednak pikap ten po powrocie z podróży może wrócić do swoich „normalnych” zadań i być wykorzystywany jako samochód osobowo-towarowy o tyle Grand California stale pozostaje przestrzenią do zamieszkania, a normalne z niej korzystanie do przemieszczania się nawet jak autem typu van niestety będzie trochę pozbawione sensu.