Jak bezpiecznie zachować się na przejeździe kolejowym? Policja podpowiada

W sobotę po godzinie 16:00 policjanci zostali skierowani na miejsce kolizji, do jakiej doszło w Lęborku na przejeździe kolejowym we Wrześciu (gm. Wicko). Kierujący Nissanem 58-letni obywatel Niemiec nie zastosował się do znaku „stop” i przejechał przez linię bezwzględnego zatrzymania w momencie gdy przejeżdżał tamtędy szynobus relacji Lębork – Łeba. Samochód uderzył w jego bok. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci poddali badaniu alkotestem maszynistę oraz kierowcę Nissana – obydwaj byli trzeźwi. 58-latek został ukarany mandatem w kwocie 1500 złotych.