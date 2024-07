Hyundai Inster. Elektryczna nowość w segmencie aut miejskich Mariusz Michalak

Hyundai Inster zadebiutuje latem tego roku, w pierwszej kolejności w Korei, a następnie w odpowiednim czasie w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku. Hyundai Zobacz galerię (39 zdjęć)

Hyundai Motor przedstawia całkowicie elektryczny model INSTER. To nowy subkompaktowy miejski pojazd elektryczny o docelowym zasięgu do 355 km według WLTP. Co wiemy o nowości?