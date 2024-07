Honda Prelude. Powrót legendy do Europy

Oryginalny Prelude zadebiutował w Europie 45 lat temu i do 2001 roku — przez pięć generacji — był doskonałą wizytówką najnowocześniejszej technologii firmy Honda. Nowy model to obietnica powrotu słynnego samochodu, stanowiąc atrakcyjną mieszankę stylu i finezji z hybrydowym układem napędowym.

Dla Hondy europejski debiut modelu Prelude Concept zbiega się z 25-leciem działalności w dziedzinie napędów hybrydowych, a firma potwierdziła jego powrót na ten kontynent jeszcze przed pierwszą publiczną prezentacją na Goodwood Festival of Speed w dniach 11–14 lipca.

Nazwa „Prelude” (czyli „preludium”) nawiązuje do formy stanowiącej wstęp do większego dzieła muzycznego i odpowiednio pozycjonuje samochód jako prekursora przyszłych modeli ucieleśniających zaangażowanie Hondy w sportowe osiągi – jest to przykład, jak Honda dostarcza „radość z jazdy” klientom w całej Europie.