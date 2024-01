Hak holowniczy. Czym dokładnie jest uciąg samochodu? Wyjaśniamy pojęcia

Gdzie znajdują się informacje o uciągu?

Kluczowym elementem przygotowania do holowania jest zrozumienie, jak określić maksymalny uciąg samochodu. Ta wartość jest ustalana przez producenta pojazdu i znajduje się między innymi na tabliczce znamionowej. Należy pamiętać, że przekroczenie tej wartości może prowadzić do uszkodzenia pojazdu, a także stanowi zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przykładowo, jeśli dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi 2500 kg, a dopuszczalna masa zestawu (pojazd + przyczepa) to 4800 kg, to maksymalny uciąg dla przyczepy z hamulcem wynosi 2300 kg. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest sprawdzenie tych parametrów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu: