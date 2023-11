Debiut Polaków w Dakar Classic 2024

Podstawowa wersja modelu Land Cruiser 4.2 TD (HDJ80) (167 KM) produkowanego przez Toyotę jest wyposażona w silnik wysokoprężny o pojemności 4164 ccm i mocy 167 KM. Model wszedł do produkcji w 1990 roku, którą zakończono w 1997. Prędkość maksymalna Toyoty Land Cruiser 80 4.2 TD (HDJ80) (167 KM) wynosi 165 km/h, a osiągnięcie 100 km/h ze startu zajmuje 16 sekund.

- Motorsport to moje hobby od lat. Podchodzę do rywalizacji profesjonalnie, choć oczywiście jestem amatorem, który w ten sposób spędza swój wolny czas. Pozwala mi też utrzymać dobrą formę, zarówno fizyczną jak i psychiczną.

Od 2015 roku prowadzę zespół rajdowo-wyścigowy, którego misją jest m.in. rywalizacja sportowa, szkolenia osób początkujących oraz podtrzymywanie sportowych tradycji marki Toyota, której jestem wierny od lat.

W styczniu 2024 wystartuję w Rajdzie Dakar Classic, który będzie dobrym podsumowaniem mojej działalności rajdowej w ostatnich 10 latach. Traktuję to bardziej jako wyzwanie niż marzenie. Stawiam cel i dążę do jego realizacji.

Klasyczna, choć lepszym słowem byłoby „youngtimerowa”, motoryzacja w połączeniu z rywalizacją sportową to jest to, co lubię najbardziej. Dlatego na swój debiut w Rajdzie Dakar wybrałem Land Cruisera HDJ80 z lat 90. ubiegłego stulecia. To solidna i sprawdzona konstrukcja. Od tego modelu rozpoczęła się wieloletnia zwycięska passa fabrycznego zespołu Toyoty w Rajdzie Dakar, która trwa do dziś – powiedział redakcji motofakty.pl Michał Horodeński.