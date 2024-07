Dacia. Klienci masowo wybierają jeden rodzaj paliwa

Dacia jest szóstą marką w sprzedaży do klienta indywidualnego z wynikiem 4608 zarejestrowanych samochodów (+3% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku).

- Ten rok jest ważny dla Dacii przede wszystkim dlatego, że na rynku pojawił się Nowy Duster, trzecia generacja kultowego SUV-a marki, który już cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów. Wprowadziliśmy również wersję hybrydową modelu Jogger, a w październiku do sieci trafi Nowa Dacia Spring, samochód elektryczny dostępny w cenie od 76 900 zł. Spring to trzeci najlepiej sprzedający się samochód elektryczny na rynku klientów indywidualnych w Europie. W tym roku będzie miała również miejsce premiera Nowej Dacii Bigster – mówi Tomasz Mróz, Dyrektor Wykonawczy Renault w Polsce i krajach bałtyckich.

Rok 2024 to dla Dacii rok realizowania ambitnych planów. Przede wszystkim to całkowicie nowa odsłona kultowego SUV-a, Dustera trzeciej generacji, jeszcze bardziej wszechstronnego, o wysoko cenionych możliwościach terenowych, z zupełnie nowym wnętrzem.

Na wiosnę tego roku w sprzedaży pojawiła się także hybrydowa Dacia Jogger, Jogger Hybrid 140, której nie trzeba podłączać do gniazda ładowania, gdzie akumulator ładuje się automatycznie podczas zwalniania i hamowania, a układ hybrydowy zmniejsza zużycie paliwa, zapewniając jednocześnie optymalne osiągi. Nowa hybrydowa wersja posiada wszystkie atuty Joggera. Dacia Jogger została zaprojektowana z uwzględnieniem miejsca na akumulator trakcyjny do napędu hybrydowego, został on umieszczony pod podłogą w miejscu koła zapasowego, podobnie jak zbiornik LPG w modelach wyposażonych w silnik ECO-G 100.

W październiku tego roku do klientów trafi zupełnie nowa, w 100% elektryczna Nowa Dacia Spring, która swoją premierę miała wiosną. To wszechstronne i przystępne cenowo auto (ceny zaczynają się od 76 900 zł) dostępne będzie w 6 kolorach, posiada bagażnik o pojemności 308 l, do wyboru będą dwa silniki elektryczne. Samochód charakteryzuje się najlepszą pojemnością ładunkową w swojej klasie oraz niskim zużyciem energii, co oznacza niższe koszty eksploatacji. Nowy Spring został wyposażony w zaawansowane technologie, takie jak 10-calowy system multimedialny z łącznością bezprzewodową i usługami połączonymi.