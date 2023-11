Chesz wyliczyć nowy podatek od auta? Nie daj się oszukać!

Wszystko wskazuje na to, że nowy podatek obejmie wszystkich posiadaczy samochodów spalinowych. Kluczowy przy ustalaniu stawki ma być wiek pojazdu, a co za tym idzie norma emisji spalin jaką dany pojazd spełnia. Najwyższe stawki mają dotyczyć najstarszych aut. Do końca 2024 roku prawdopodobnie zostanie wprowadzona jednorazowa opłata, natomiast w 2026 roku podatek ten będzie naliczany każdego roku. Wprowadzenie podatku związane jest to z Krajowym Planem Odbudowy. Aby otrzymać pieniądze z KPO, nasz kraj musi spełnić konkretne wymagania, a jednym z postanowień zawartych w Krajowym Planie Odbudowy jest zniechęcenie kierowców do korzystania ze starszych pojazdów spalinowych.