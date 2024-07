Będą dopłaty do zakupu rowerów? Pierwsze szczegóły rządowego programu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych nowego programu pt. "Mój rower elektryczny". Potrwają one do 18 lipca. Projektowany program przewiduje dotacje do zakupu nowych rowerów elektrycznych, w tym także do elektrycznych rowerów cargo i wózków rowerowych. Planowany budżet to 300 mln zł.

"Planowane jest dofinansowanie w wysokości do 50 proc. i nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku rowerów elektrycznych i nie więcej niż 9 tys. zł w przypadku elektrycznych rowerów cargo i wózków rowerowych" - podał Fundusz.