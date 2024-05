Autostrada A4. Ogromny korek na granicy z Niemcami - co się stało? OPRAC.: Mariusz Michalak

Jak poinformował PAP dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA, na autostradzie A4 na wysokości węzła Bolesławiec, kierowca auta osobowego nie wyhamował i uderzył w tył stojącej w korku ciężarówki. Mężczyzna zginął na miejscu. st. str. Mateusz Turecki / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Z dużymi utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy podróżujący we wtorek rano do Niemiec autostradą A4. W związku z kontrolami pojazdów po stronie niemieckiej, do granicy utworzył się 25-kilometrowy korek. To jednak nie jedyne utrudnienia.