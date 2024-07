Auta elektryczne. Dlaczego moc ładowania na stacji się zmienia?

Jednak wynikowa charakterystyczna krzywa ładowania jest rzadko publikowana przez producentów aut elektrycznych. W większości przypadków w opisie lub w danych technicznych podawana jest tylko maksymalna moc ładowania i przewidywany czas ładowania, aby napełnić rozładowany akumulator do poziomu 80 procent. W praktyce obie wartości są osiągane tylko w idealnych warunkach, jeśli w ogóle.

Proces ten ma swoje przyczyny techniczne: im bardziej naładowany akumulator, tym mniej energii może on przyjąć bez uszkodzenia – automatyczne zarządzanie ładowaniem akumulatora odpowiednio zmniejsza moc ładowania.

Do Sejmu trafił właśnie projekt zmiany ustawy, w ramach którego zaostrzone zostaną przepisy dotyczące przepadku pojazdu. Czy to w końcu pomoże zatrzymać falę nieodpowiedzialnych kierowców na polskich…

Na przykład kierowcy wielokrotnie zauważają, że ich samochód elektryczny ładuje się czasem szybciej, a czasem wolniej.

Wahania mocy ładowania wynikają z przyczyn technicznych i z pewnością są pożądane przez twórców samochodów. Dlaczego? Akumulator osiąga najlepszą wydajność w komfortowej temperaturze. Jeśli ogniwa grożą przegrzaniem lub są nadal zbyt zimne, moc ładowania jest zmniejszana przez układ zarządzający baterią. Jeśli tak się nie stanie, ogniwa mogą ulec uszkodzeniu, a akumulator straci pełną pojemność energetyczną lub gwarantowaną przez producenta żywotność. Szczególnie możemy to zauważyć np. zimą, kiedy to ogniwa są zimne. Wtedy potrzeba najpierw czasu by nagrzać akumulator, a dopiero potem rozpocząć proces ładowania.