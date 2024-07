Alfa Romeo Junior Veloce 54 kWh 280 KM. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne i ceny

O ile początkowo miałem mieszane uczucia względem Alfy Romeo Junior, tak po pierwszych jazdach topową odmianą Veloce chciałbym dać temu autu szansę. Ja wiem, że jeżeli zobaczymy Juniora na ulicy, to będzie to raczej wersja 1.2 Ibrida 136 KM, która nie wygląda tak imponująco, ale wciąż cieszy, że producenci starają się pokazywać – na miarę możliwości swoich i homologacyjnych – coś emocjonującego.

Alfa Romeo brnie do przodu mimo wielu niepowodzeń, opóźnień i perturbacji. Kibicuję tej marce choć wiem, że żaden model nie stanie się hitem sprzedaży i nie sprawi, że włoska marka zacznie produkować modele na potęgę. Nowości jest niewiele, a ostatnią jest model Junior (pierwotnie – Milano). Sprawdziłem topową odmianę w nietypowych dla tego segmentu warunkach – na torze testowym Balocco Proving Ground.

Alfa Romeo Junior Veloce. Nadwozie/wnętrze

Jak niewiele trzeba, aby auto ze zwykłego miejskiego crossovera zmieniło się w atrakcyjny samochód o sportowym wyglądzie. Przede wszystkim felgi – 20-calowe „telefony” o dość ażurowej konstrukcji, przez które prześwituje sporej wielkości przedni układ hamulcowy z tarczami o średnicy 380 mm oraz… skromniutkie tylne zawieszenie z malutkimi tarczami. Akurat ten element wygląda skromnie i styliści mogli to jakoś zatuszować np. osłoną tarcz czy zwykłą obudową. Ale to detal, który nie przysłania całości. Ja wiem, że fani Alfy Romeo narzekają, że to nie jest prawdziwa Alfa, że tradycyjny grill jest za mały i tablica rejestracyjna jest w centralnej części, a nie po lewej stronie etc. Ale lepiej mieć taki „nieprawdziwy” model w ofercie niż nie mieć oferty w ogóle.

Alfa Romeo Junior Veloce charakteryzuje się wieloma elementami w czarnym kolorze tj. dach, listwy progowe, nakładka na tylny zderzak etc. Dość trudno jest mi się przyzwyczaić do tylnej zagiętej listwy z wkomponowanymi światłami LED. W ogóle tył Juniora wygląda specyficznie, ale jest w nim coś ciekawego i na pewno pozwala wyróżnić się na ulicy. Spoglądając na auto widać, że ma sportowe aspiracje i wiem, że silnik elektryczny to nie to, co fani marki chcieliby zobaczyć pod maską, ale cóż – takie mamy czasy. Całości agresywnego wyglądu dopełnia przedni zderzak z ogromnym wlotem powietrza. Przyznam, że widząc w lusterku wstecznym taki front, wielokrotnie uśmiechałem się w duchu. Junior Veloce prezentuje się bardzo dobrze. A jak jest w środku?

Alfa Romeo Junior Veloce. Silnik, zasięg, wrażenia z jazdy

Wiem, że wielu specjalistów, którzy nigdy nie wsiądą za kierownicę Alfy Romeo Junior Veloce (a być może nie siedzieli za kierownicą żadnego auta o podobnych parametrach), będą oceniać, że to tylko elektryk, że nie jedzie, nie prowadzi się, jest bez sensu i w ogóle na złom. Ja też wolałbym, aby pod maską pracował silnik spalinowy, żeby napęd kierowany był na wszystkie koła, najlepiej przez skrzynię manualną. Tak nie będzie i taka czeka nas niestety przyszłość, więc nauczmy się doceniać to, co mamy. Początkowo również byłem sceptycznie nastawiony do tego auta, ale po pierwszych jazdach testowych zmieniłem zdanie.

Początkowo Alfa Romeo Junior Veloce miała mieć 240 KM, co i tak było wartością bardzo przyzwoitą jak na crossovera segmentu B, ale inżynierowie uznali, że konstrukcja przyjmie więcej. Przypominam, że konstrukcyjnym krewnym jest przecież Jeep Avenger, a to auto ze sportem i jazdą torową niewiele ma wspólnego. Tak czy inaczej zamiast 240 mamy 280 KM oraz 345 Nm momentu obrotowego. Napęd kierowany jest na przednie koła, ale inżynierowie, aby okiełznać tą dość sporą moc w zakrętach, zastosowali mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Torsen, szybsze przełożenie układu kierowniczego, o 25 mm niższe zawieszenie, wzmocnione hamulce (czterotłoczkowe zaciski i tarcze 380 mm z przodu) oraz 20-calowe felgi z oponami Michelin Pilot Sport.

Pokonaliśmy kilkadziesiąt kilometrów po torze Balocco Proving Ground, a trzeba zaznaczyć, że nie jest to tylko płaski jak naleśnik asfalt i gładkie zakręty. Wręcz przeciwnie. Wiele sekcji zakrętów jest do siebie podobnych tj. układ, kąt, nachylenie etc., ale różnią się nawierzchnią. Raz jest to gładki i przyczepny asfalt, innym razem szorstka i naszpikowana ubytkami tarka z nierówną nawierzchnią. Pierwsze kilka, kilkanaście zakrętów pokonaliśmy spokojnym tempem ze sporadycznymi przyspieszeniami, aby poczuć auto. I… nie czułem. Miałem wrażenie, że jest trochę za miękko, że auto nie jest tak precyzyjne, jakbym chciał, ale z drugiej strony, to wciąż miejski crossover spowinowacony z Jeepem Avengerem. Potem przyspieszyliśmy i zaczęła się zabawa.

Po pierwsze, ciągle miałem wrażenie, że jadę autem z napędem na cztery koła. Zero uślizgów przy przyspieszaniu, bardzo neutralne prowadzenie w zakrętach i niezwykle przyjemne oraz dające mnóstwo frajdy „układanie” auta w zakręcie za pomocą dozowania gazu. Tak, połączenie sportowych opon, obniżonego i usztywnionego zawieszenia oraz „szpery” dało fantastyczne efekty! Ja wiem, że do pełni szczęścia brakuje tylko dźwięku silnika i warczącego oraz strzelającego wydechu, ale pomijając kwestie akustyczne, Junior Veloce prowadzi się rewelacyjnie. Tak, to auto jedzie i daje sporo frajdy na torze!

Alfa Romeo Junior Veloce. Ceny i wyposażenie

Auto pojawi się w sprzedaży w drugiej połowie tego roku w cenie 215 700 złotych. Czy to dużo? Oczywiście, ale zacząłem konfigurację wersji Ellettrica Speciale, czyli bogatszego wariantu elektrycznego o mocy 156 KM i po dodaniu większości dodatków, cena również znacząco przekroczyła 200 000 złotych. A różnica w mocy jest zdecydowana. O szczegółach dotyczących wyposażenia i dodatków napiszemy wkrótce, gdy tylko auto trafi do oficjalnego konfiguratora na polskiej stronie Alfy Romeo.

Alfa Romeo Junior Veloce. Podsumowanie

Porównanie Alfa Romeo Junior Veloce 54 kWh 280 KM do wybranych konkurentów: Alfa Romeo Junior Veloce 54 kWh 280 KM (AT1) MINI Aceman 54,2 kWh 218 KM (AT1) Volvo EX30 64 kWh 272 KM (AT1) Cena (zł, brutto) od 215 700 od 179 900 od 194 900 Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4173/1781 4079/1754 4233/1836 Rozstaw osi (mm) 2557 2606 2650 Pojemność bagażnika (l) 400/1265 300/1005 318/904 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1560 1710 1755 Pojemność baterii netto (kWh) 54 54,2 64 Deklarowany zasięg (km) b.d. 406 480 Napędzana oś przednia przednia tylna Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa Osiągi Moc (KM) 280 218 272 Moment obrotowy (Nm) 345 330 343 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 5,9 7,1 5,7 Prędkość maksymalna (km/h) 200 170 180 Zużycie energii (kWh/100km) b.d. 13,9 (WLTP) 16,7 (WLTP)

